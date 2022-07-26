Україна

Захисник Шахтаря поділився очікуваннями від поєдинку з Аяксом.

У межах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine Шахтар зіграє поєдинок проти Аякса.

"Настрій дуже добрий, адже нам протистоятиме команда рівня Ліги чемпіонів, яка майже щороку виграє чемпіонат Нідерландів. Безумовно, буде дуже важко, та це буде іспитом, і ми готуємось.

Потрібно налагоджувати взаємозв’язки на полі, тому що будується нова команда з великою кількістю молодих футболістів. Нам потрібно знову будувати Шахтар, який представлятиме країну в Лізі чемпіонів і виступатиме в УПЛ. Основний акцент на тактиці, але також були вправи, що повторюють ситуації самої гри.

Навіть не потрібно казати, що це топ-команда. Так, там також багато молодих футболістів, але вони щороку успішно виступають у Лізі чемпіонів. Повторюся: ця гра буде гарним іспитом, тож на нас чекає відмінний спаринг".

Про сильні якості Аякса:

"Аякс завжди вирізнявся гарною лінією захисту і нападом. За їхніми гравцями стежить увесь світ, адже вони молоді й талановиті. У кожній ланці два-три футболісти пристойного рівня. Із цією командою слід чітко діяти, особливо в обороні", — приводить слова Бондара офіційний сайт Шахтаря.

Сьогодні, 26 липня, о 21:00 за київським часом донецький Шахтар проведе благодійний матч проти амстердамського Аякса.