До увашої уваги — контрольна гра за участі "гірників".
Ютуб ФК Шахтар
26 липня 2022, 07:30
Сьогодні, 26 липня, донецький Шахтар проведе благодійний матч проти амстердамського Аякса. Поєдинок відбудеться на Йоган Кройф Арені у столиці Нідерландів.
Як повідомлялося вчора, поєдинок транслюватиме MEGOGO та офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".
Гра між Аяксом та Шахтарем розпочнеться 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у першому матчі цього літа "гірники" розписали бойову мирову 3:3 із Фортуною Сіттард.