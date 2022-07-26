Україна

До увашої уваги — контрольна гра за участі "гірників".

Сьогодні, 26 липня, донецький Шахтар проведе благодійний матч проти амстердамського Аякса. Поєдинок відбудеться на Йоган Кройф Арені у столиці Нідерландів.

Як повідомлялося вчора, поєдинок транслюватиме MEGOGO та офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".

Гра між Аяксом та Шахтарем розпочнеться 21:00 за київським часом.



Нагадаємо, що у першому матчі цього літа "гірники" розписали бойову мирову 3:3 із Фортуною Сіттард.