Сьогодні, 26 липня, донецький Шахтар проведе благодійний матч проти амстердамського Аякса. Поєдинок відбудеться на Йоган Кройф Арені у столиці Нідерландів. 

Як повідомлялося вчора, поєдинок транслюватиме MEGOGO та офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних". 

Гра між Аяксом та Шахтарем розпочнеться 21:00 за київським часом. 


Нагадаємо, що у першому матчі цього літа "гірники" розписали бойову мирову 3:3 із Фортуною Сіттард.