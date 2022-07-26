Ізраїльський футболіст побажав удачі колишнім партнерам по команді.
манор соломон, фулгем
26 липня 2022, 21:00
Колишній вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон попрощався із партнерами по команді.
"Хлопці, бажаю успіху у майбутньому сезоні. Нехай ця війна закінчиться якнайшвидше, а ви повернетесь до мирного життя.
Бережіть себе і дякую вам за все", — написав футболіст в історії свого Instagram.
У першій половині минулого сезону Соломон провів 26 матчів, у яких забив чотири голи та віддав два асисти.
Раніше гравець підписав контракт із Фулгемом.