Україна

"Гірники" підтримали країну у непростий час.

Донецький Шахтар в ці хвилини грає благодійний матч проти амстердамського Аяксу.

"Гірники" вийшли на матч у футболках, на яких замість прізвищ футболістів нанесені назви українських міст-героїв, що отримали такі звання у березні цього року.

Таким чином, український клуб підтримав нашу державу та нагадав світові про нелюдяну жорстокість нацистів з РФ.

Відзначимо, що на нашому сайті є відеотрансляція матчу. Окрім того, події на полі ви можете обговорити у текстовій онлайн-трансляції зустрічі.