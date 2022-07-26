"Гірники" підтримали країну у непростий час.
аякс - шахтар, фото шахтар донецьк
26 липня 2022, 21:58
Донецький Шахтар в ці хвилини грає благодійний матч проти амстердамського Аяксу.
"Гірники" вийшли на матч у футболках, на яких замість прізвищ футболістів нанесені назви українських міст-героїв, що отримали такі звання у березні цього року.
Таким чином, український клуб підтримав нашу державу та нагадав світові про нелюдяну жорстокість нацистів з РФ.
Відзначимо, що на нашому сайті є відеотрансляція матчу. Окрім того, події на полі ви можете обговорити у текстовій онлайн-трансляції зустрічі.