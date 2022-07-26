До вашої уваги фантастичний гол молодого гравця "гірників".
аякс - шахтар, фото шахтар донецьк
26 липня 2022, 22:22
Донецький Шахтар в ці хвилини проводить благодійний матч проти амстердамського Аяксу.
Рахунок в матчі відкрив Михайло Мудрик, протягнувши м'яч зі своєї половини поля та обігравши півкоманди суперника, включаючи воротаря.
Відзначимо, що на цю хвилину рахунок в матчі нічийний — 1:1.
Нагадаємо, що на нашому сайті є відеотрансляція матчу. Окрім того, події на полі ви можете обговорити у текстовій онлайн-трансляції зустрічі.