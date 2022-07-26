Україна

До вашої уваги фантастичний гол молодого гравця "гірників".

Донецький Шахтар в ці хвилини проводить благодійний матч проти амстердамського Аяксу.

Рахунок в матчі відкрив Михайло Мудрик, протягнувши м'яч зі своєї половини поля та обігравши півкоманди суперника, включаючи воротаря.

Відзначимо, що на цю хвилину рахунок в матчі нічийний — 1:1.

Нагадаємо, що на нашому сайті є відеотрансляція матчу. Окрім того, події на полі ви можете обговорити у текстовій онлайн-трансляції зустрічі.