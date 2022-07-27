Україна

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 липня.

Завершилася 153 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

🟡Україна планує укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд кредиту до кінця року,

🟡 Фонд «Повернись живим» купив комплекс Bayraktar TB2 вартістю близько $16,5 мільйонів.

Це наймасштабніший реалізований проект Фонду. Волонтери придбали повноцінну автономну систему, до якої входять:

▪️система повітряного зв’язку

▪️мобільний комплекс наземного управління

▪️наземний термінал передачі даних

▪️система розпізнавання «свій-чужий»

▪️3 ударних БПЛА

▪️десятки корегованих авіаційних боєприпасів.

🟡 Нафтогаз оголосив дефолт за єврооблігаціями.

Сьогодні, в останній день пільгового періоду, акціонерне товариство не виплатило борги за облігаціями, — повідомляє пресслужба Нафтогазу.

🟡 Володимир Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство.

🟡 Україна звернеться до США з проханням надати "газовий ленд-ліз" для стабільного опалювального сезону, — Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

🟡 США виділили $100 млн на підготовку українських пілотів у 2023 році.

Коротко. Війна. День 153. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

🔴 На Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах республіки білорусь. Відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського. 🔴 На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено. 🔴 На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов. 🔴 На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки. Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати. 🔴 На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Цінічно завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське. Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського. 🔴 На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших. Завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та, з втратами, відійшли. 🔴 На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших підрозділів. Ворог активно веде повітряну розвідку БпЛА та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення. У противника фіксується системна проблема з поповненням особовим складом – російська федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі.



Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців. Використовуючи «Газпром», Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати. Відповідати санкціями".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!