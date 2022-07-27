Україна

Підсумки благодійного матчу за участі легендарних футболістів.

Масштабний благодійний матч “Збірна легенд” — “Збірна зірок” в Минаї перевершив всі очікування — під час гри було зібрано 1 160 000 гривень! Ці гроші будуть перераховані громадській організації “Ліга Життя”, яка закупить тепловізори та автівки для Збройних сил України.

На цьому збір коштів не зупиняється. Продовжувати донатити на користь української армії можна за допомогою QR-коду, який закріплений на сторінках організаторів та партнерів у соціальних мережах, на відеотрансляції в YouTube на FootballHub та відеооглядах матчу у ЗМІ. Трансляцію “Збірна легенд” — “Збірна зірок” на YouTube вже подивились понад 230 000 глядачів.

Ужгород впродовж двох днів був найбільшим скупченням зірок. У матчі взяли участь 35 відомих футболістів та представників шоу-бізнесу. Це дійсно унікальна подія — за одну команду зіграли динамівець Олександр Шовковський, дніпрянин Руслан Ротань, “гірник” Даріо Срна та екс-тренер Металіста Мирон Маркевич. Таке можливо тільки на Закарпатті у матчі для підтримки Збройних сил України. Своїм прикладом легендарні футболісти вкотре підкреслили — Україна Єдина.

Завдяки можливості проводити на Закарпатті заходи із глядачами на арені Минай зібралось понад 1 500 глядачів. Були продані навіть стоячі місця за воротами. А дійсно особливими гостями події стали українські військові та діти-переселенці, в супроводі яких гравці виходили на матч.

Перед початком гри з промовою і подякую воїнам ЗСУ виступили ініціатор й організатор заходу арт-продюсер Фелікс Ардельянов та співорганізатор президент ФК Минай Валерій Пересоляк. Почесними гостями події стали віцепрезиденти Української асоціації футболу Вадим Костюченко та Олексій Михайличенко, а також директор Міністерства Молоді та Спорту України Андрій Ребрина.

ЗБІРНА ЛЕГЕНД — ЗБІРНА ЗІРОК — 8:7.

Голи: 1:0 Пуканич, 11, 2:0 Селезньов, 12, 2:1 Фаталов, 18, 3:1 Кополовець, 34, 3:2 Срна, 39, 3:3 Фаталов, 42, 4:3 Пуканич, 47, 4:4 Пивоваров, 51, 5:4 Михалик, 54, 5:5 Фоззі, 58, 5:6 Педан, 68, 6:6 Герасимюк, 73, 7:6 Слюсар, 76, 8:6 Ротань, 81, 8:7 Фаталов, 82.

Збірна легенд: Олександр Шовковський, Даріо Срна, Василь Кобін, Владислав Ващук, Артем Федецький, Руслан Ротань, Тарас Михалик, Михайло Кополовець, Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Євген Селезньов. На заміну виходили: Адріан Пуканич, Олег Допілка, Олексій Полянський, Валентин Слюсар, Олег Герасимюк.

Тренер: Олексій Михайличенко.

Збірна зірок: Костянин Трембовецький, Вадим Олійник, Ігор Ласточкін, Степан Казанін, Артем Гагарін, Олександр Педан, Ігор Циганик, Олександр Денисов, Tamerlan, Мікка Фаталов, Олександр Фоззі. На заміну виходили: Григорій Решетнік, Женя Янович, Влад Шевченко, Alekseev, Артем Пивоваров, Любомир Левицький, Вася Брутальний, Катерина Нікітіна.

Тренер: Володимир Шаран.

Особливої уваги удостоївся нападник “Збірної легенд” — володар “Золотого м'яча” 1986 року Ігор Бєланов. По закінченню гри зробити фото з легендою “Динамо” та найціннішим індивідуальним футбольним трофеєм вистроїлись в чергу ледь не всі глядачі. Зробити фото мрії можна було за фіксований донат на користь ЗСУ.

В перерві гри пройшов благодійний аукціон. Найдорожчим лотом стала футболка півзахисника збірної України Андрія Ярмоленко, на якій свої підписи залишили всі чинні гравці другої після ЗСУ команди країни. Цінний лот пішов з молотка прямо на стадіоні за 100 000 гривень.

Благодійний матч в Минаї став не просто футбольним шоу — це демонстрація єдності України в прагненні підтримати наших воїнів на передовій. І разом здолати російського окупанта.

Організувати настільки масштабну подію в нинішніх реаліях — титанічний труд команди однодумців. Людей, які вірили в цей проєкт. Телефонні перемовини з гравцями, логістика, зустрічі, облаштування стадіону, підготовка арени до прямої трансляції у 8 камер рівня матчів Української Прем'єр-ліги, виготовлення футбольного екіпірування — все це десятки безсонних ночей. І труд організаторів був високо оцінений не тільки зірковими учасниками і гостями, а й усіма українцями які донатили під час матчу на ЗСУ.

Ми дякуємо всім причетним за внесок у проведення гри та прагнення підтримувати наших воїнів у важкий час. Слава Україні!

Організаторами та співорганізаторами гри виступили: креативний продюсер Фелікс Ардельянов, один з найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонатів України Євген Селезньов, футбольний клуб “Минай“, “Просто Футбол Podcast“, благодійна організація “Ліга Життя“, Українська Асоціація Футболу.

Медіапартнери: группа 1+1 media, FootballHub, Про Футбол Digital, Просто Футбол Podcast, SportArena, Брутальний Футбол, Football.ua.

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