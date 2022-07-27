Україна

Кияни у липні зіграють у ще одному змаганні.

Юнацька команда київського Динамо нещодавно зайняла третє місце у турнірі CEE Cup 2022 у Чехії.

Але на цьому підготовка футболістів не закінчується. Вони візьмуть участь у змаганні під назвою FC Aesch Under 19 International Football Tournament, який триватиме з 28 до 31 липня.

Як повідомляє прес-служба клубу, український клуб потрапив до групи А, де зустрінеться з англійським Фулгемом, мексиканським Тігресом, а також швейцарським Базелем, із яким проведуть першу зустріч у четвер, 28 липня.

Розклад турніру FC Aesch Under 19 Tournament:

28.07. 18:00. Динамо — Базель

29.07. 18:00. Фулгем — Динамо

30.07. 11:30. Динамо — Тігрес

17:30. 19:00. Півфінальні матчі

31.07. 12:00. Матч за третє місце

14:00. Фінал

У групі Б виступатимуть італійський Ювентус, іспанська Валенсія, данський Сількеборг і німецький Карлсруе.