Україна

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 липня.

Завершилася 154 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські військові високоточними ударами артилерії вивели з ладу Антонівський міст та суттєво ускладнили логістику окупантам.

- Чехія погодилась патрулювати небо над Словаччиною. Це дозволить країні передати 11 літаків МіГ-29 Україні — Reuters.

- Після точкового удару 155мм артилерії ЗСУ палають скалади БК орків у Горлівці.

- Воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий безпілотник орків, імовірно "Форпост".

- Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 гаубиць PzH 2000 — Der Spiegel.

Коротко. Війна. День 154. Відеодайджест:

По напрямках:

На Харківському напрямку ворог за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.



На Краматорському напрямку вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов.



На Бахмутському напрямку противник провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.



На Південнобузькому напрямку вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.



Решта напрямків без змін.

Звернення Президента:

Разом ми сила! Слава Україні!