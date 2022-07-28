Україна

Новачок донеччан прокоментував своє приєднання до клуба.

Напередодні донецький Шахтар оголосив про несподіване повернення українського флангового захисника Богдана Михайліченка, який є вихованцем принципового суперника "гірників" — київського Динамо, до рідної країни.

25-річний новачок команди Ігора Йовичевича в своєму першому інтерв’ю клубній пресі розповів про власні враження від трансферу з бельгійського Андрелехта на правах річної оренди.

"Емоції дуже позитивні. Ради повернутись до української Прем’єр-ліги в настільки важкі часи для нашої країни, та ще й у такий великий клуб, як донецький Шахтар.

Про зацікавленість ізбоку Шахтаря мені першим повідомив мій агент, потім набрав Дарійо Срна. Я одразу ж погодився, тому що це великий клуб. Непотрібно ніяких додаткових факторів. Великий клуб, Ліга чемпіонів, великий виклик — тому я тут.

Вихованець Динамо Київ? Я навіть не знаю, як відповісти на це запитання. Навіть не думаю про це. Це — життя. Так склалось.

Я знав усіх гравців за виступами в національній команді, тому не було проблем під час зустрічі з ними. Провели перше тренування разом — усе гаразд.

Ігор Йовичевич сьогодні вирішив влаштувати для мене та Невена Джурасека привітальний коридор із гравців. Трохи побили нас, але всі посміялись, що найголовніше.

Із номером наразі ще не визначився. Який буде вільним — той і візьму, без особливих побажань.

У цьому сезоні хочу закріпитись у стартовому складі та допомогти клубові. Буду віддаватись заради цього на всі 100%", — заявив український виконавець.

Зауважимо, що за часи виступів у бельгійському клубі Богдан устиг зіграти 51 матч, забивши один гол та зробивши три гольові передачі.