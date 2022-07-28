Україна

Благодійна гра пройде у п'ятницю, 29 липня.

Відразу після матчу-відповіді проти турецького Фенербахче (2:1) у Стамбулі в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, київське Динамо взяло курс на Туманний альбіон. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Прямо з Туреччини кияни вирушили літаком до Манчестера. Після прильоту делегація українського клубу проїде 60 кілометрів автобусом до Ліверпуля.

Саме у Ліверпулі на стадіоні Гудісон Парк Динамо зіграє благодійний матч проти Евертона з англійської Прем'єр-ліги. У складі "ірисок" виступає українець Віталій Миколенко – колишній гравець "біло-синіх".

Виручені від продажу квитків кошти будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, викликаних війною Росії в Україні.

Нагадаємо, матч Евертон — Динамо відбудеться у п'ятницю, 29 липня, о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Football.ua.

Раніше Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів.