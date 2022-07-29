Старт чемпіонату України відбудеться напередодні Дня Незалежності нашої держави.
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29 липня 2022, 16:40
Виконавчий комітет УАФ затвердив базовий день першого туру Української Прем'єр-Ліги.
Так, новий футбольний сезон розпочнеться 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Відзначимо, що воєнний стан в Україні запроваджений саме до цього дня, але, скоріш за все, буде продовжений через війну з окупантами.
Минулий сезон був достроково завершений саме через черговий акт військової агресії з боку російських нацистів.
Раніше УАФ провела інспекцію стадіонів УПЛ.