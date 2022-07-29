Україна

Інспекція УАФ побувала у Львові, Ужгороді та Тернополі.

Представники робочої групи з підготовки проведення української Прем'єр-ліги провели інспекцію стадіонів, які проходять атестацію для організації матчів у сезоні-2022/23. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Разом із ними інспекцію проводили перші віце-президенти УАФ Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко, які також обговорили зобов'язання, які потрібно буде виконати під час проведення матчів в умовах воєнного стану.

"Ми оглядали стадіони: у Львові — Україна, СКІФ та Арена Львів, в Ужгороді — Авангард та Минай, у Тернополі — Міський стадіон імені Романа Шухевича. Ці арені серед інших претендують на проведення матчів УПЛ на заході нашої країни. Відповідно до цього клуби вже планують своє базування під час поєдинків чемпіонату України.

За моєю інформацією, разом з Минаєм в Ужгороді планують грати Ворскла, Дніпро-1 та Металіст, у Львові, крім місцевих команд, базуватиметься Шахтар, у Ковалівці компанію Колосу складе Чорноморець. Інші клуби ведуть переговори як зі стадіонами, так і з місцевими військовими адміністраціями. Адже саме місцеві військові адміністрації разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій будуть давати дозволи на проведення матчів УПЛ залежно від ситуації в регіоні", — сказав Костюченко.

Зазначимо, що 28 липня Виконком УАФ затвердив план-календар наступного сезону, згідно з яким базовим днем ​​першого туру чемпіонату України визначено 23 серпня.