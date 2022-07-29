Поляк залишився вірним киянам.
томаш кендзьора (праворуч), getty images
29 липня 2022, 17:30
Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора міг перейти до французького Ліллю, проте залишився вірним київському Динамо.
Футболіст вирішив, що повинен допомогти столичному клубу пробитись до групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє польський журналіст Томаш Влодарчик.
Окрім того, Кендзьора міг перебратись до Бундесліги, скориставшись новими правилами ФІФА. Проте, поляк вирішив не зраджувати киянам.
Раніше повідомлялось, що ключовий гравець донецького Шахтаря розірвав контракт із клубом за правилом ФІФА.