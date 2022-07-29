Україна

Бразильський захисник став вільним агентом.

Захисник донецького Шахтаря Ісмаілі розірвав контракт із "гірниками". Про це повідомляє Revista Colorada із посиланням на журналіста Джереміаса Вернека.

За інформацією джерела, наразі 32-річний бразилець перебуває у статусі вільного агента. Контракт Ісмаілі із "гірниками" був розрахований до літа 2023 року.

На початку липня у ЗМІ з'явилася інформація, що Шахтар готовий продати футболіста за 2-3 мільйони євро, а сам гравець вів переговори з кількома клубами.

Ісмаілі захищав кольори Шахтаря з 2013 року. Минулого сезону він зіграв у 21 матчі, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.