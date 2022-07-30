Україна

Нападник Евертона прокоментував товариську зустріч проти столичного колективу.

Англійський Евертон напередодні вчергове долучився до всесвітніх акцій на підтримку України в її протистоянні черговому витку агресії в свій бік, зігравши в благодійній зустрічі проти київського Динамо.

"Іриски" в підсумку здолали резервний склад "біло-синіх" із рахунком 3:0, а автором одразу двох голів із їхнього боку став "літній" новачок — нападник Двайт Макніл.

Евертон — Динамо Київ 3:0 Відео голів та огляд матчу

Форвард команди Франка Лампарда в підсумку прокоментував свій удалий дебют.

"Було приємно зіграти з новими партнерами по команді. Зрозуміло, що я перебуваю в клубі лише день або близько того, але ця гра та забиті м’ячі допоможуть пристосуватися. Усі підтримали мене. Це була гарна перемога, і тепер ми з нетерпінням чекаємо на наступний сезон.

Переїхати до Евертону було неважким рішенням. Воно саме прийшло якось швидко, це не було для мене складним питанням — я дуже щасливий бути тут.

Головний тренер перед грою сказав мені насолоджуватися футболом і хоче, щоб я допоміг команді підняти рівень гри. Очевидно, було приємно вийти і забити двічі. Це додає впевненості та довіри збоку людей навколо. Тепер я просто з нетерпінням чекаю сезону, тому що нас чекає велика гра проти Челсі.

Мені здається, що я в Евертоні вже як свій. Допомогло, що я вже знав пару хлопців, але я щасливий бути тут і радий продовжувати роботу. Я хочу допомогти команді, наскільки це можливо.

Ми знаємо, наскільки важке випробування на нас очікує й наскільки міцним може бути Челсі, але ми дивимося на цей матч лише з нашої точки зору і зосереджуємося на тому, що ми повинні зробити.

Важливо отримати гарний старт. Ми хочемо заробити очки якомога раніше на старті сезону та отримати впевненість від самого початку.

Що до звітної гри, то ви самі бачили 30 тисяч уболівальників на Гудісон Парк. Це була чудова спортивна та благодійна подія. Усі об’єднались, до, під час та після гри на знак солідарності з Україною. Евертон зрештою впорався з проведенням цього важливого заходу", — заявив англієць.