Україна

До вашої уваги — контрольна гра за участі "чорно-білих".

Сьогодні, 30 липня, луганська Зоря проведе товариський матч у дуже незвичному форматі — проти одразу двох польських суперників.

Суперниками команди Патріка ван Леувена будуть клуби Блонянка та Гутник, які виступають у третьому та четвертому дивізіонах чемпіонату Польщі відповідно.

У першому таймі суперником луганчан буде Блонянка, у другому — Гутник. Матч відбудеться у місті Блонь, на домашньому стадіоні Блонянки.

Цей матч транслюватиме офіційний YouTube-канал "чорно-білих".

Гра між Блонянкою, Гутником та Зорею розпочнеться 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні команді з Луганська вдалось домовитись щодо продовження контракту зі своїм півзахисником.