Талановитий футболіст залишиться у луганському клубі.
Максим Хлань, Instagram
29 липня 2022, 17:26
Півзахисник Максим Хлань продовжив контракт із луганською Зорею. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нова угода талановитого 19-річного атакуючого гравця буде діяти ще півтора роки — до зими 2023.
Хлань перейшов у Зорю взимку 2021 року з львівських Карпат. З тих пір він грав за юнацьку та молодіжну команду, а в основній ще не деютував.
Раніше повідомлялось, що Зоря оголосила про підписання форварда Дениса Безбородька.