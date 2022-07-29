Україна

Талановитий футболіст залишиться у луганському клубі.

Півзахисник Максим Хлань продовжив контракт із луганською Зорею. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода талановитого 19-річного атакуючого гравця буде діяти ще півтора роки — до зими 2023.

Хлань перейшов у Зорю взимку 2021 року з львівських Карпат. З тих пір він грав за юнацьку та молодіжну команду, а в основній ще не деютував.

Раніше повідомлялось, що Зоря оголосила про підписання форварда Дениса Безбородька.