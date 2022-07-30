Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів.

У черговому благодійному та товариському матчі "гірники" не змогли обіграти голландський Утрехт. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Огляд матчу

Утрехт — Шахтар 2:2
Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) — Бондаренко, 41, Криськів, 47.

Шахтар (стартовий склад): Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Трубін, Сікан.