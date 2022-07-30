Матч пройшов у рамках благодійного турне — Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.
Фото: ФК Шахтар
30 липня 2022, 21:28
Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів.
У черговому благодійному та товариському матчі "гірники" не змогли обіграти голландський Утрехт. Матч закінчився із рахунком 2:2.
Огляд матчу:
Утрехт — Шахтар 2:2
Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) — Бондаренко, 41, Криськів, 47.
Шахтар (стартовий склад): Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Трубін, Сікан.