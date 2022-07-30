Україна

Донецька команда продовжує готуватись до старту нового сезону.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів.

У черговому благодійному та товариському матчі "гірники" не змогли обіграти голландський Утрехт. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито вже на сьомій хвилині, коли Редан отримав м'яч у чужому штрафному майданчику на лінії воротарського майданчика після невдалого прийому від захисника "гірників", після чого розстріляв ворота української команди. "Гірники" відігралися наприкінці першого тайму, коли на 41 хвилині Сікан відкотив м'яч на лінію штрафного майданчика, звідки Бондаренко красиво пробив у дальній кут.

На початку другого тайму Шахтар вийшов уперед зусиллями Криськіва, який грудьми прийняв м'яч у штрафному майданчику і пробив точно у ворота суперника. Проте перемогти не вдалося, бо на 65 хвилині Кривцов замкнув простріл у штрафний майданчик у свої ворота.

Матч пройшов у рамках благодійного турне — Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.

Утрехт — Шахтар 2:2

Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) — Бондаренко, 41, Криськів, 47.

Шахтар (стартовий склад): Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Трубін, Сікан.