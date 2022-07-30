Новачок луганської команди — про свій перехід.
Роман Вантух, фото: Скріншот
30 липня 2022, 23:12
Захисник Роман Вантух прокоментував свій перехід до складу Зорі.
Про колектив:
"Колектив тут хороший. У мене багато друзів та знайомих, тому проблем з адаптацією не було. Все чудово".
Про тренувальний процес:
"Тренер вимагає комбінаційної гри, тому треба думати, потрібно слухати всі настанови. Команда тут хороша – приємно тренуватися та працювати з такими хлопцями".
Про Лігу конференцій:
"Університатя? Це хороший суперник, ми дивилися та аналізували їхню гру. Команда намагається грати у футбол, вона швидка, агресивна, є хороші виконавці, вона небезпечна на стандартах. Буде цікава гра", — сказав Роман Вантух.