Україна

Новачок луганської команди — про свій перехід.

Захисник Роман Вантух прокоментував свій перехід до складу Зорі.

Про колектив:

"Колектив тут хороший. У мене багато друзів та знайомих, тому проблем з адаптацією не було. Все чудово".

Про тренувальний процес:

"Тренер вимагає комбінаційної гри, тому треба думати, потрібно слухати всі настанови. Команда тут хороша – приємно тренуватися та працювати з такими хлопцями".

Про Лігу конференцій:

"Університатя? Це хороший суперник, ми дивилися та аналізували їхню гру. Команда намагається грати у футбол, вона швидка, агресивна, є хороші виконавці, вона небезпечна на стандартах. Буде цікава гра", — сказав Роман Вантух.