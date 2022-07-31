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Футболіст розповів про збори команди.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Артем Габелок прокоментував останню гру проти Чорноморця (0:0) та розповів в цілому про збори.

"Важка гра. Зрозуміло, що Чорноморець краще готовий фізично. Бо вони зібралися раніше, ніж ми. Фізично вони готові вже. Ми ж поки тільки набираємо форму. Виглядали вони свіжіше, нам було важко. Але пацани старалися й моментами, я вважаю, ми виглядали непогано. Ми провели хороший поєдинок.

Зараз такий цикл у нас. Багато матчів, ми під навантаженнями. Сьогодні також виходили на гру в такому важкому стані. Немає свіжості, але так і набирається форма. Будемо добре виглядати в чемпіонаті. Зараз, все ж таки, збори і потрібно грати, коли в тебе важкі ніжки. Збори, працюємо.

Мені все рівно, де грати. Але зараз же в нас з'явився Мартин — новий гравець. Він добре виглядає на позиції опорника і в нас якраз є можливість висмикнути мене вище. Мені, в принципі, комфортно тут грати. Там можна голів забивати більше, тому мене все влаштовує.

Збори — це завжди найнеприємніший момент для футболістів. Відтак, звісно, що ми чекаємо на чемпіонат. Коли буде одне тренування на день, ми будемо більш свіжими", — сказав Габелок.

Відео найцікавіших моментів матчу Чорноморець — Металіст 1925 можна дивитись на Football.ua.