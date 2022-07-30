Україна

Команди УПЛ продовжують готуватись до старту сезону.

Учасники української Прем’єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У черговому контрольному матчі між собою зустрілися дві команди УПЛ – одеський Чорноморець та харківський Металіст 1925.

Матч пройшов без забитих м'ячів, але моменти мали обидва колективи, в яких були задіяні на полі потенційні новачки.

Огляд матчу

Металіст 1925 — Чорноморець 0:0

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук (Безуглий, 77), Курило, гравець на перегляді, Мартинюк (Шершень, 83), Габелок, Кравченко (гравець на перегляді), Русин (Дмитренко, 77), Ременюк (гравець на перегляді, 83), Зубков (гравець на перегляді, 77).

Чорноморець: Непогодов (Паст, 46), Путря, Джеймс, Єрмаков, Салюк, Кравченко С. (Ковальчук, 71), Політило, Кузик (гравець на перегляді, 77), Штгорін, Брагару, Русин Н. (Урсулов, 84).