Минай оголосив про підписання новий контрактів із воротарем Олександром Кемкіним та хавбеком Данило Голубом.

 

Строки підписаних угод не розголошуються.

Обидва 19-річні футболісти приєднались до команди влітку 2021 року

Раніше Минай оголосив про підписання двох новачків.