Україна 01 серпня 2022, 19:10 Минай продовжив контракти із двома футболістами Молоді виконавці й надалі захищатимуть кольори ужгородців. данило голуб (праворуч), фото колос 01 серпня 2022, 19:10 Минай оголосив про підписання новий контрактів із воротарем Олександром Кемкіним та хавбеком Данило Голубом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub) Строки підписаних угод не розголошуються. Обидва 19-річні футболісти приєднались до команди влітку 2021 року Раніше Минай оголосив про підписання двох новачків. Люди Олександр Кемкин Команди Минай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте