Столичний клуб попрощався зі словенським футболістом.
беньямін вербич проти ісмаіла юксека, getty images
02 серпня 2022, 17:20
Атакувальний півзахисник збірної Словенії змінив київське Динамо на грецький Панатінаікос.
Пропонуємо до вашої уваги найкращі голи вінгера у складі столичного клубу.
Зазначимо, що Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.
Раніше сам футболіст написав прощального листа на адресу киян.