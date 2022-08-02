Україна

Столичний клуб попрощався зі словенським футболістом.

Атакувальний півзахисник збірної Словенії змінив київське Динамо на грецький Панатінаікос.

Пропонуємо до вашої уваги найкращі голи вінгера у складі столичного клубу.

Зазначимо, що Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.

Раніше сам футболіст написав прощального листа на адресу киян.