Україна

Прощальні слова словенця вийшли дуже сильними.

Словенський півзахисник Беньямін Вербич, який вчора залишив Динамо та перейшов до афінського Панатінаікоса, на своїй сторінці в Інстаграм присвятив прощальну промову київському клубу, нашій країні та її столиці.

"Шановні вболівальники Динамо, я пишаюсь кожним прожитим тут днем. Я люблю Динамо, я люблю Київ і Україну!



4 роки тому я приїхав до України працювати. До хорошого європейського клубу з великими традиціями та максимальними завданнями. До команди з добродушним колективом та дбайливим президентом. З перших днів я почував себе як удома.



Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю.



Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму.



Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського Динамо, яким був, є і буде його батько.



Динамо Київ, Україно, дякую вам! Я гордий увійти в історію великого клубу. Вербич – динамівець назавжди!" — підсумував Беньямін.



Нагадаємо, стала відома бригада арбітрів на матч Динамо зі Штурмом.