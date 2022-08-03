Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.
фото СК Дніпро-1
03 серпня 2022, 08:56
Напередодні дніпровський Дніпро-1 зіграв черговий контрольний поєдинок у рамках літніх зборів у Словенії.
Команда Олександра Кучера мала суттєву перевагу впродовж усього ігрового часу, вийшовши вперед за рахунком під завісу першого тайму, після чого успішно довела справу до логічного завершення поперерві.
Огляд матчу:
Дніпро-1 — НД Белтинці 3:0
Голи: Залер, 42 (у свої ворота), Назаренко, 66, Горбунов, 90+4
Дніпро-1: Валеф, (Кінарейкін), Бузанелло (Назаренко, 46), Логінов, Лучкевич (Кононов, 80), Сваток (Адамюк, 62), Танчик, Когут (Сарапій, 72), Бабенко, Піхальонок (Рубчинський, 62), Горбунов, Громов.
Белтинці: Звер (Гуергек, 46), Щернянич, Залер (Краль, 46), Птічек (Відович,46), Каучич (Сцернявич, 46), Йочич, Хрен, Піхлер (Харі, 46), Гробельник, Косі (Зорман,46), Емролі (Мьорець, 46).