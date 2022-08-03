Україна

Рівненський клуб підписав нові угоди з футболістами.

Рівненський Верес продовжив контракт із трьома футболістами.

Так нові однорічні угоди підписали Валерій Кучеров, Михайло та Сергій Шостакови.

Валерій Кучеров — рекордсмен за кількістю матчів за Верес — 125 матчів та два забиті голи. На рахунку Михайла Шостакова - 76 матчів за червоно-чорних, 33 голи. Що стосується його брата, то Сергій прийшов до Вересу лише минулого літа та зіграв всього три матчі.

Раніше повідомлялось, що Верес отримав дозвіл грати у рідному місті.