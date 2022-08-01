Україна

Тепер клуб буде вести переговори із УАФ.

Верес звернувся до Ради оборони Рівненської області із проханням дозволити проводити матчі на домашньому стадіоні Авангард.

"Рада оборони області у відповідь на звернення народного клубу прийняла рішення дозволити Вересу проводити домашні поєдинки чемпіонату Української Прем’єр-ліги на стадіоні Авангард у Рівному! Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Необхідні умови для проведення матчів: розроблений та затверджений план дій у разі ймовірної загрози та відсутність глядачів на трибунах.

Наразі народний клуб працює над тим, аби Комітет з безпеки стадіонів та проведення змагань УАФ включив Авангард до переліку стадіонів, де можливо відбуватимуться поєдинки нового сезону чемпіонату УПЛ", — наголошує заява клубу.

Відзначимо, що раніше виконком УАФ затвердив базовий день старту УПЛ.