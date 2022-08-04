Україна

Голкіпер донеччан прокоментував початок других зборів команди.

Напередодні донецький Шахтар розпочав другий етап підготовки до нового сезону, під час якого "гірники" будуть працювати над набуттям оптимальних кондицій в Австрії.

Воротар "помаранчево-чорних" Анатолій Трубін розповів про власні враження від старту чергового періоду тренувань під керівництвом Ігора Йовичевича.

"Напередодні два дні провів разом зі своєю дівчиною у Варшаві, святкували мій день народження. Звичайно, звик відзначати цю подію в родинному колі, проте зараз країна переживає такі часи, що вдячний долі бодай за цю можливість. Хочеться повернутись до України та жити нормальним життям.

У команди дуже бойовий настрій, бо вже за 20 днів початок нового чемпіонату. Усі раді бачити один одного, утворилась гарна синергія між гравцями, бо зараз усі мають одну мету — якнайкраще підготуватись до сезону та почати сезон із перемоги.

Ігор Йовичевич під час привітання сказав, що б я не вважав, що завжди буду молодим, бо час мине, і мені буде 48, як йому зараз.

План на збори дуже простий — найкращим чином підготуватись до сезону. Будуть ще матчі, у яких ми будемо грати більше хвилин, навантаження також зростуть. Сьогодні було вступне тренування, проте було досить важко.

У Шахтаря можуть змінюватись тренери, гравці, умови, проте завдання лише одне — перемагати. Кожен із нас це розуміє, тому буде намагатись показати найліпші якості", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про зацікавленість у послугах Трубіна збоку французького гранда.