Україна

Український вінгер залишив Ференцварош і повернувся до рідного клубу.

Напередодні донецький Шахтар оголосив про підписання вінгера національної збірної України Олександра Зубкова, права якого раніше належали Ференцварошу.

На офіційному рівні "гірники" не розголошували фінансових деталей угоди, але, за інформацією порталу Transfermarkt, угорський клуб заробив на продажі 26-річного українця 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що контракт Зубкова з його рідним клубом буде розрахований до літа 2027 року.

Минулого сезону український вінгер провів за клубному рівні 34 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.