Україна

Фанати записали відео-звернення до "футболіста".

Ультрас-угрупування футбольного клубу Десна Чернігів записали заяву на адресу футболіста Олександра Масалова, який буде грати у РФ під час того, як країна-терорист веде війну в Україні.

"Ми, ультрас ФК Десна, дізнались новину, що один з наших екс-гравців підписав контракт с фк на росії. А ще тижнем раніше стало відомо, що після бомбардувань нашого стадіону, було знайдено кацапський паспорт цього виродка.

Ми заявляємо що докладемо всіх зусиль, щоб ця потвора, на ім’я Олександр Масалов, у майбутньому жодним чином не була причетна до футболу на будь-якому рівні в Україні. Нам навіть важко уявити, яким треба бути дов*****ом, щоб після всіх руйнувань які зазнало наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб – поїхати грати на росії…

Нешановний ган*** Масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо, що жодної цінності він не має і ти без проблем вилежеш кілька рашистських дуп і отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби.

А ми у свою чергу передаємо тобі "полум’яний привіт" – гори в пеклі, зрадник, разом зі своїм новим говноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною", — говориться у заяві.