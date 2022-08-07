Україна

Дніпряни знайшли цікавий варіант для підсилення.

Дніпровський Дніпро-1 уже незабаром має розпочати виступи на міжнародній арені, а також поступово готується до початку чергового сезону української Прем’єр-ліги.

Разом із тим, колектив українського фахівця Олександр Кучера не забуває шукати підсилення для стартового складу в рамках літньої трансферної кампанії та вже має певні здобутки на цьому фронті.

Зокрема, черговим новачком СК став бразильський голкіпер Макс Валеф, який є вихованцем клубу Форталеза, у якому й проводив до цього свою професійну кар’єру.

28-річний виконавець підписав контракт строком на два роки.

У рамках бразильської Серії A на його рахунку 5 матчів (6 пропущених голів), у Кубку Бразилії він відіграв один матч (0), а також провів чотири зустрічі в рамках Копа Лібертадорес (6).

Нагадаємо, що кількома днями раніше Дніпро-1 підсилився досвідченим аргентинцем.