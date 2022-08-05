Україна

Дніпровський клуб посилився аргентинським легіонером.

Дніпро-1 підписав контракт із півзахисником Домінго Бланко. Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло у своєму твіттері.

За інформацією джерела, угода з 27-річним аргентинцем розрахована до літа 2025 року.

🚨Domingo Blanco firmó contrato con el Dnipro de Ucrania hasta junio de 2025.

*️⃣Al igual que sus compañeros, vivirá en Eslovaquia ya que el club, por la situación del país, se entrenará y hará de local allí. pic.twitter.com/NCnjMM0gLE — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2022

Минулого сезону Бланко провів 15 поєдинків у складі Індепендьєнте, в яких забив чотири м'ячі.

Також зауважимо, що Домінго вже встиг дебютувати у складі збірної Аргентини. На його рахунку один матч, який відбувся 22 березня 2019 року.