Дніпровський клуб посилився аргентинським легіонером.
Домінго Бланко, Getty Images
05 серпня 2022, 15:14
Дніпро-1 підписав контракт із півзахисником Домінго Бланко. Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло у своєму твіттері.
За інформацією джерела, угода з 27-річним аргентинцем розрахована до літа 2025 року.
Минулого сезону Бланко провів 15 поєдинків у складі Індепендьєнте, в яких забив чотири м'ячі.
Також зауважимо, що Домінго вже встиг дебютувати у складі збірної Аргентини. На його рахунку один матч, який відбувся 22 березня 2019 року.