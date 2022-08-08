Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Донецький Шахтар напередодні провів ще один поєдинок із циклу товариських матчів в рамках підготовчих зборів до нового сезону, суперником за яким стала італійська Рома.

Не дивлячись на оптимістичний атакувальний початок гри, "гірники" доволі швидко втратили ініціативу в контролі м’яча, а індивідуальні помилки в захисті вже до перерви зумовили рахунок 0:3 на табло.

Після нетривалого відпочинку баланс сил на полі не змінився — Рома забила ще двічі, довівши рахунок до розгромного.

Огляд матчу:

Рома — Шахтар 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 41, Спінаццола, 45, Дзаніоло, 59, Бове, 87

Рома: Руй Патрісіу (Свілар, 46, Боер, 80), Манчіні (Бове, 65), Кумбулла (Смоллінг, 46), Вінья (Ібаньєс, 46), Челік (Карсдорп, 46), Пеллегріні (Тріпі, 80), Матич (Крістанте, 46), Спінаццола, Дібала (Афена-Гьян, 81), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрагам (Шомуродов, 80).

Шахтар: Трубін (Пятов, 46), Михайличенко (Тотовицький, 46), Матвієнко (Фаріна, 77), Кривцов (Козік, 62), Бондар (Кащук, 46), Конопля, Мудрик (Топалов, 62), Судаков (Очеретько, 46), Джурасек (Корнієнко, 46), Вакула (Бондаренко, 46), Кулаков (Cікан, 46).