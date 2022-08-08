Україна

Українські легіонери допомогли своєму клубу здобути впевнену розгромну перемогу.

Фехервар знищив Гонвед у поєдинку 2-го туру чемпіонату Угорщини (4:0), а свій вагомий вклад в цей успіх внесли українські легіонери — Шабанов та Макаренко.

Артем розпочав другу гольову атаку господарів розкішним пасом у лівій напівфланг...

...а Євген виконав асист на партнера після подачі с кутового.

Після двох турів Фехервар йде на третьому місці у рідному чемпіонаті із однією поразкою у пасиві.

Нагадаємо, що у матчі Ліги конференцій проти молдавського Петрокубу у минулий четвер голом відмітився ще один наш легіонер Іван Петряк, котрий присвятив це взяття воріт тестю.