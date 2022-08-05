Ліга конференцій

Український вінгер відзначився голом у матчі Ліги конференцій.

Угорський Фехервар у рамках поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги конверенцій приймав на своєму полі Петрокуб.

Господарі здобули вкрай переконливу перемогу з рахунком 5:0, а один із голів на свій рахунок записав Іван Петряк.

Український вінгер відзначився взяттям воріт у середині другої половини гри за рахунку 3:0 на користь своєї команди.

Зазначимо, що Макаренко вийшов на заміну на 62 хвилині, а Шабанов провів повний матч.

Нагадаємо, що раніше тесть Петряка загинув на фронті у війні з російськими окупантами.