Україна

Функціонер прокоментував відхід тренера.

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі із початком війни в Україні вирішив разом із тренерським штабом залишити донецький Шахтар.

Але директор з футболу українського Клубу Даріо Срна розповів, що Де Дзербі у майбутньому може повернутись.

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"Я розумію його вибір. Роберто хороша людина, і коли він сказав мені, що хоче розірвати контракт, я пообіцяв йому, що ми зустрінемось знову.

Мої двері завжди будуть для нього відкриті. Я впевнений, що це було не прощання а тимчасовий відхід", — цитує Срну Сalciomercato із посиланням на Corriere dello Sport.