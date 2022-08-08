Функціонер прокоментував відхід тренера.
Роберто де дзербі, Шахтар
08 серпня 2022, 17:55
Італійський фахівець Роберто Де Дзербі із початком війни в Україні вирішив разом із тренерським штабом залишити донецький Шахтар.
Але директор з футболу українського Клубу Даріо Срна розповів, що Де Дзербі у майбутньому може повернутись.
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"Я розумію його вибір. Роберто хороша людина, і коли він сказав мені, що хоче розірвати контракт, я пообіцяв йому, що ми зустрінемось знову.
Мої двері завжди будуть для нього відкриті. Я впевнений, що це було не прощання а тимчасовий відхід", — цитує Срну Сalciomercato із посиланням на Corriere dello Sport.