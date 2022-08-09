Головний тренер збірної України Олександр Петраков відвідав товариський матч між Ромою та Шахтарем, який завершився переконливою перемогою римлян (5:0).

Спеціаліст висловився стосовно своїй екс-підлеглих по юнацькій збірній, які зараз захищають кольори "гірників".

"Я поспілкувався із молодими гравцями, які зараз грають у Шахтарі. Вони жалілись, що не мають достатньо ігрового часу через присутність бразильців у складі. Тепер у них є шанс заграти у Лізі чемпіонів. Кожна людина має свій шанс у житті.

Тепер тільки вперед. Я побажав їм успіху. Також підтримав Ігора Йовічевіча, йому зараз дуже важко. Можу тільки побажати успіху", — вважає фахівець.

Окрім того, Петраков прокоментував матч між Ромою та Шахтарем в рамках допомоги Україні.

"За матч я нічого казати не буду, адже я діючий тренер та не маю права розповідати тут, як кому грати. Атмосфера — супер. Я думав, буде якийсь контрольний матч. Це було представлення команди перед початком сезону, кожного гравця. 70 тисяч прийшли підтримати команду перед сезоном – такого в нашій країні ніколи не було. Аж мурашки пішли по шкірі. Запам’ятаю на все життя.

Не думаю, що італійці нас так щиро підтримують у боротьбі проти РФ. Я цього не побачив. Втім, клуб підтримав українців, Моуріньо це зробив — це добре", — розповів наставник національної команди.

Раніше Петраков поспілкувався із прес-службою УАФ у свій день народження.