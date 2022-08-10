Сьогодні, 10 серпня, донецький Шахтар проведе ще один товариський матч — проти словенського Домжале, який наразі посідає четверту сходинку місцевої  Першої ліги, хоча минулий сезон завершив на сьомому місці. Поєдинок відбудеться на стадіоні Спортни парк у Домжале (Словения).

Цей матч транслюватиме MEGOGO та офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".

Онлайн-трансляция матчу:

Гра між Домжале — Шахтарем розпочнеться о 20:00 за київським часом.