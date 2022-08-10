До вашої уваги — контрольна гра за участі "гірників".
Михайло Мудрик, фото ФК Шахтар Донецьк
10 серпня 2022, 07:59
Сьогодні, 10 серпня, донецький Шахтар проведе ще один товариський матч — проти словенського Домжале, який наразі посідає четверту сходинку місцевої Першої ліги, хоча минулий сезон завершив на сьомому місці. Поєдинок відбудеться на стадіоні Спортни парк у Домжале (Словения).
Цей матч транслюватиме MEGOGO та офіційний YouTube-канал "помаранчево-чорних".
Онлайн-трансляция матчу:
Гра між Домжале — Шахтарем розпочнеться о 20:00 за київським часом.