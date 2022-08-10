Україна

Вітаємо захисника біло-синіх із ювілеєм!

Матч-відповідь проти Штурма став 300-им поєдинком для Олександра Караваєва у складі українських колективів, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Якщо винести за дужки виступи гравця за Фенербахче, якому він нещодавно забив переможного м'яча у Лізі чемпіонів, то "Кара" 300 разів вибігав на поле у футболках трьох різних клубів з України.

У складі Динамо Олександр наразі відіграв 104 поєдинки, 166 ігор провів у Зорі та 30 — у Севастополі.

Якщо ж ділити ці зустрічі за турнірами, то маємо наступну картину — 51 гра у єврокубках, 216 в рамах чемпіонату України, 30 у кубку та 3 у суперкубку.

Вітаємо!