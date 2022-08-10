Україна

Український клуб зіграє резервним набором виконавців.

Донецький Шахтар призначив одразу дві товариські зустрічі на 10 серпня з перервою в лічені годи, у першій із яких колектив Ігора Йовичевича буде протистояти представнику Саудівської Аравії — Аль-Адала.

Тренерський штаб "гірників" оголосив стартовий склад перед початком звітної зустрічі.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов — Кирюханцев, Кривцов, Бондар, Корнієнко — Кащук, Очеретько — Вакула, Джурасек, Кулаков — Сікан.

Матч Аль-Адала — Шахтар розпочнеться о 12:00. Онлайн-трансляцію зустрічі можна переглянути в нас на сайті.