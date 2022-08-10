Український клуб зіграє резервним набором виконавців.
Владислав Вакула, фото ФК Шахтар Донецьк
10 серпня 2022, 11:41
Донецький Шахтар призначив одразу дві товариські зустрічі на 10 серпня з перервою в лічені годи, у першій із яких колектив Ігора Йовичевича буде протистояти представнику Саудівської Аравії — Аль-Адала.
Тренерський штаб "гірників" оголосив стартовий склад перед початком звітної зустрічі.
Стартовий склад Шахтаря: Пятов — Кирюханцев, Кривцов, Бондар, Корнієнко — Кащук, Очеретько — Вакула, Джурасек, Кулаков — Сікан.
Матч Аль-Адала — Шахтар розпочнеться о 12:00. Онлайн-трансляцію зустрічі можна переглянути в нас на сайті.