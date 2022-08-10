Донецький Шахтар на тренувальних зборах зіграє проти представника чемпіонату Словенії Домжале.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч визначився зі стартовим складом на спаринг.

Шахтар: Трубін - Михайличенко, Матвієнко, Конопля, Козік - Топалов, Бондаренко, Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик.

Запасні: Шевченко, Стасюк, Фаріна, Криськів.

Нагадаємо, що поєдинок між Шахтарем та Домжале розпочнеться о 20:00. Онлайн відеотрансляцію гри можна дивитись на Football.ua.