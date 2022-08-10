Клуб проведе другу товариську гру за день.
ФОТО ШАХТАР
10 серпня 2022, 19:23
Донецький Шахтар на тренувальних зборах зіграє проти представника чемпіонату Словенії Домжале.
Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч визначився зі стартовим складом на спаринг.
Шахтар: Трубін - Михайличенко, Матвієнко, Конопля, Козік - Топалов, Бондаренко, Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик.
Запасні: Шевченко, Стасюк, Фаріна, Криськів.
Нагадаємо, що поєдинок між Шахтарем та Домжале розпочнеться о 20:00. Онлайн відеотрансляцію гри можна дивитись на Football.ua.