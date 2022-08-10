Україна

Донецький клуб здобув перемогу у другому матчі поспіль.

У рамках товариського матчу на зборах донецький Шахтар зустрічався із представником чемпіонату Словенії Домжале.

Рахунок був відкритий на 11 хвилині гри. Георгій Судаков заробив пенальті, який реалізував вінгер клубу Михайло Мудрик.

Той же Мудрик забив і другий м'яч для "гірників". Після класного пасу з центра поля, Михайло вийшов віч-на-віч із воротарем та впевнено його переграв.

За хвилину Шахтар забив втретє. Захисники господарів невдало винесли м'яч прямо на ногу Топалову, який першим дотиком відправив його у сітку.

Нагадаємо, що у першому товариському матчі за сьогодні, 10 серпня, Шахтар переграв з мінімальним рахунком Аль-Адала.

Домжале — Шахтар 0:3

Голи: Мудрик, 11, 32, Топалов, 33

Домжале: Мулалич – Клеменчич, Джурич, Шойссенгейр, Іленич – Гусмані, Маркуш – Пишек, Алич, Якупович – Дурдов.

Шахтар: Трубін - Михайличенко, Матвієнко, Конопля, Козік - Топалов, Бондаренко, Степаненко (Криськів, 66), Тотовицький, Судаков, Мудрик.