Україна

Дивіться відео найкращих моментів гри на Football.ua.

У другому матчі за одну добу 10 серпня 2022 року донецький Шахтар зумів здолати представника найвищого дивізіону Словенії — Домжале.

Команді Ігора Йовичевича вдалось швидко відкрити рахунок за допомоги пострілу Михайла Мудрика з пенальті, а вже в середині першого тайму юний нападник "гірників" оформив дубль.

Перевагу Шахтаря над суперниками майже одразу збільшив своїм ударом Дмитро Топалов, тож особливого сенсу спроби від Домжале відігратись після перерви вже не мали.

Огляд матчу:

Домжале — Шахтар 0:3

Голи: Мудрик, 11 (пен.), 32, Топалов, 33

Домжале: Мулалич — Клеменчич, Джурич, Шойссенгейр, Іленич — Гусмані, Маркуш — Пишек, Алич, Якупович — Дурдов.

Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Конопля, Козік — Топалов, Бондаренко, Степаненко (Криськів, 66), Тотовицький, Судаков, Мудрик.