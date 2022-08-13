Україна

Іспанська команда виявилася сильнішою за українську.

У благодійному матчі за трофей Терези Еррери між собою грали Депортіво та Металіст.

У грі сильнішим виявився іспанський колектив, який зумів забити у ворота харківської команди чотири голи.

Депортіво - Металіст 4:2

Голи: Кілес, 40, 45+1, 57, з пенальті, Нарро, 64 — Підлепенець, 13, 20.

Металіст (стартовий склад): Рибка, Романюк, Мизюк, Порох, Каплієнко, Панасенко, Ралюченко, Танковьский, Підлепенець, Багачанський, Картушов.

Нагадаємо, що це традиційний турнір, який проводиться з 1946 року і останніми роками складається з одного матчу. При цьому з 1990 року в ньому обов'язково бере участь клуб з Ла-Коруньї. У 1981 та 1982 роках цей трофей вигравало київське Динамо.

При цьому, навколо поєдинку був скандал: фанати Депортіво незадоволені, що їх команда зіграє з Металістом.