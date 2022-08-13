Іспанська команда виявилася сильнішою за українську.
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13 серпня 2022, 23:34
У благодійному матчі за трофей Терези Еррери між собою грали Депортіво та Металіст.
У грі сильнішим виявився іспанський колектив, який зумів забити у ворота харківської команди чотири голи.
Депортіво - Металіст 4:2
Голи: Кілес, 40, 45+1, 57, з пенальті, Нарро, 64 — Підлепенець, 13, 20.
Металіст (стартовий склад): Рибка, Романюк, Мизюк, Порох, Каплієнко, Панасенко, Ралюченко, Танковьский, Підлепенець, Багачанський, Картушов.
Нагадаємо, що це традиційний турнір, який проводиться з 1946 року і останніми роками складається з одного матчу. При цьому з 1990 року в ньому обов'язково бере участь клуб з Ла-Коруньї. У 1981 та 1982 роках цей трофей вигравало київське Динамо.
При цьому, навколо поєдинку був скандал: фанати Депортіво незадоволені, що їх команда зіграє з Металістом.