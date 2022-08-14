Україна

До вашої уваги — контрольна гра за участі "чорно-білих".

Сьогодні, 14 серпня, луганська Зоря проведе черговий товариський матч в процесі підготовки до старту нового сезону української Прем’єр-ліги.

Суперниками команди Патріка ван Леувена буде клуб Рашин із однойменного міста в Польщі, який виступає в другій групі четвертого дивізіону чемпіонату Польщі.

За підсумками сезону-2021/22 Рашин посів дев’яте місце. Наразі, у сезоні-2022/23, польський клуб посідає перше місце з чотирма очками в активі.

Цей матч транслюватиме офіційний YouTube-канал "чорно-білих".

Гра між Рашином та Зорею розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що посеред поточного тижня команді з Луганська не вдалось вийти до плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.