Футболіст залікував свою травму.
Лассіна Траоре, Шахтар
14 серпня 2022, 11:25
Донецький Шахтар продовжує підготовку до нового сезону УПЛ, який стартує незабаром, і до Ліги чемпіонів.
Прес-служба клубу повідомляє, що всі футболісти, зокрема й Лассіна Траоре, займалися у загальній групі.
Як бачимо на фото, на тренувальному зборі Шахтаря перебуває потенційний новачок — захисник Сергій Чоботенко.
Футболіст вже виступав за донецький клуб, але останнім його клубом, де він мав повноцінний контракт, був Маріуполь.
Нагадаємо, що Шахтар у першому турі УПЛ сезону-2022/23 стартує поєдинком проти Металіста 1925.