Україна

Футболіст залікував свою травму.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до нового сезону УПЛ, який стартує незабаром, і до Ліги чемпіонів.

Прес-служба клубу повідомляє, що всі футболісти, зокрема й Лассіна Траоре, займалися у загальній групі.

Як бачимо на фото, на тренувальному зборі Шахтаря перебуває потенційний новачок — захисник Сергій Чоботенко.

Футболіст вже виступав за донецький клуб, але останнім його клубом, де він мав повноцінний контракт, був Маріуполь.

Нагадаємо, що Шахтар у першому турі УПЛ сезону-2022/23 стартує поєдинком проти Металіста 1925.