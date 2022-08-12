УПЛ офіційно поширила розклад змагання.
ФОТО УПЛ
12 серпня 2022, 22:52
Перший тур нового сезону-2022/23 української Прем'єр-ліги розпочнеться незабаром, 23 серпня.
Керівництво УПЛ склало календар поєдинків та поширило їх на своєму офіційному сайті.
Розклад першого туру УПЛ:
23.08.2022. Шахтар — Металіст 1925
23.08.2022. Інгулець — Динамо Київа
23.08.2022. Зоря — Ворскла
23.08.2022. Дніпро-1 — Олександрія
23.08.2022. Рух — Металіст
23.08.2022. Минай — Львів
23.08.2022. Колос — Кривбас
23.08.2022. Чорноморець — Верес
Про час початку матчів інформації на офіційному сайті організації ще немає. Можливо це зв'язано з війною в Україні.
Відмітемо, що відомий розклад і інших 29 турів УПЛ. Подивитися його можливо на сайті УПЛ.