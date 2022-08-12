Україна

УПЛ офіційно поширила розклад змагання.

Перший тур нового сезону-2022/23 української Прем'єр-ліги розпочнеться незабаром, 23 серпня.

Керівництво УПЛ склало календар поєдинків та поширило їх на своєму офіційному сайті.

Розклад першого туру УПЛ:

23.08.2022. Шахтар — Металіст 1925

23.08.2022. Інгулець — Динамо Київа

23.08.2022. Зоря — Ворскла

23.08.2022. Дніпро-1 — Олександрія

23.08.2022. Рух — Металіст

23.08.2022. Минай — Львів

23.08.2022. Колос — Кривбас

23.08.2022. Чорноморець — Верес

Про час початку матчів інформації на офіційному сайті організації ще немає. Можливо це зв'язано з війною в Україні.

Відмітемо, що відомий розклад і інших 29 турів УПЛ. Подивитися його можливо на сайті УПЛ.