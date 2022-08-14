Україна

Військовий охарактеризував колишнього футболіста.

З початком війни в Україні майже весь грузинський народ підтримав українців. Але не грузинські політики, яки обрали шлях мовчазної підтримки країни-агресорки під назвою РФ.

Одним із тих політиків, які опинилися у тій когорті, виявився екс-футболіст Динамо Київ, Мілана та теперішній мер міста Тбілісі Каха Каладзе.

Командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі дав клеймо колишньому футболісту "зрадник".

"Скажу прямо — Каха Каладзе — зрадник Грузії та України. В нього був тісний зв'язок з Україною. Я не можу сказати, що він політик. В нього недостатня освіта, щоб займатися політичною діяльністю. Він може тільки грати у футбол.

Це продажна людина, яка соромить Грузію. Він відклав все грузинське, щоб допомагати російському олігарху, та РФ воювати проти України.

Грузинський легіон в Україні — посли грузинського народу. Грузія підтримує Україну, тому воля народу проявляється серед нас. А те, що скаже Каладзе — не має ніякого сенсу. Він такий же росіянин, як і всі інші мешканці країни-агресорки", — розповів Мамулашвілі в інтерв'ю pressing.